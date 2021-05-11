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Видео с места стрельбы в школе в Казани

10:45
  • вторник
  • 11 мая 2021

Сообщается о девяти погибших

В школе №175 в Казани во вторник утром произошла стрельба. Огонь открыли двое подростков, один из которых уже задержан, а второй заблокирован на четвертом этаже здания.

Сообщается о девяти погибших, среди которых есть учитель. Еще 12 человек госпитализированы. На место стрельбы выехал президент Татарстана. Во всех учебных заведениях Казани усилены меры безопасности, пишет ТАСС.

ТВЦ.RU публикует видео с места стрельбы.

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