Видео с места стрельбы в школе в Казани

Сообщается о девяти погибших
В школе №175 в Казани во вторник утром произошла стрельба. Огонь открыли двое подростков, один из которых уже задержан, а второй заблокирован на четвертом этаже здания.
Сообщается о девяти погибших, среди которых есть учитель. Еще 12 человек госпитализированы. На место стрельбы выехал президент Татарстана. Во всех учебных заведениях Казани усилены меры безопасности, пишет ТАСС.
ТВЦ.RU публикует видео с места стрельбы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram