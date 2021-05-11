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Под Симферополем ликвидировали вооруженного боевика

21:57
  • вторник
  • 11 мая 2021

Он оказал сопротивление, когда его пытались задержать

В пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю сообщили о ликвидации объявленного в розыск члена международных террористических организаций.
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"В ходе проведения оперативно-боевого мероприятия на территории муниципального образования "Городской округ Симферополь" подозреваемый открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, тем самым оказав вооруженное сопротивление", сказано в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Представители ФСБ добавили, что боевик был нейтрализован в процессе боестолкновения.

Ранее стало известно, что спецслужбы предотвратили в Крыму террористический акт. В Симферополе задержали двух сторонников запрещенной в России террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" - 1992 и 1999 годов рождения. По данным ФСБ, они готовили взрывы в образовательном учреждении.

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