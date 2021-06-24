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МИД предупредил о последствиях ЧП с британским эсминцем

15:14
  • четверг
  • 24 июня 2021

Это взрывоопасная ситуация, отмечают в ведомстве

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал инцидент с британским эсминцем в Черном море, подчеркнув, что подобные ЧП могут привести "к самым серьезным последствиям с точки зрения эскалации действий".
Минобороны показало видео пролета над британским эсминцем

23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender углубился в российские территориальные воды в Черном море у мыса Фиолент на три километра. На предупреждения российских пограничников экипаж корабля не реагировал. По курсу эсминца был открыт предупредительный огонь, Су-24 провел бомбометание. Только после этого корабль покинул запретные для него воды.

"Такая ситуация взрывоопасна. Не исключены непреднамеренные инциденты, которые могут привести к реальным конфликтам", - приводит слова заместителя главы внешнеполитического ведомства "Интерфакс".

Как подчеркнул Грушко, следует сделать все возможное, чтобы остановить нынешнее опасное развитие обстановки в сфере военной безопасности.

Ранее ситуацию прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее провокацией - сознательной и подготовленной.

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