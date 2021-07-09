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В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина с Байденом

21:30
  • пятница
  • 09 июля 2021

Лидеры обсудили вопросы информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью

В Кремле рассказали о состоявшемся телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Джо Байденом.
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Отмечено, что лидеры обсудили вопросы информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью. Было достигнуто понимание, что страны должны сотрудничать в этой сфере - на предметном и конструктивном уровне.

Вместе с тем Путин обратил внимание на тот факт, что за месяц от Штатов не поступало обращений по поводу возможных хакерских вмешательств.

Кроме того, главы государств обсудили ситуацию в Сирии с акцентом на гуманитарные аспекты. Также российский лидер выразил соболезнования в связи с обрушением жилого дома во Флориде.

Ранее в Белом доме сообщили, что в ходе беседы Путин и Байден высоко оценили совместную работу соответствующих групп по итогам состоявшегося в Женеве в середине июня саммита. Сам американский лидер отметил, что оптимистично настроен после беседы, телефонный разговор прошел хорошо.

При этом глава Белого дома заявил, что Вашингтон ожидает от Москвы действий в связи якобы имевшими место с атаками программ-вымогателей.

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