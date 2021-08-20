ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко спрогнозировал постоянное давление Запада на Белоруссию

14:33
  • пятница
  • 20 августа 2021

Президент вручил госнаграды силовикам

Вручая госнаграды представителям силовых ведомств в пятницу, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада не прекратят давить на республику.
"Мы не встанем на колени": Лукашенко дал оценку отношениям Белоруссии с ЕС

"Вы это знаете не хуже меня, потому что полностью вовлечены в события, которые происходят после августовских-сентябрьских событий прошлого года", - добавил глава государства (цитата агентства БелТА).

Лукашенко при этом уточнил, что до "победы" еще далеко.

Ранее белорусский лидер заявил, что совсем скоро покинет свой пост, но призвал не гадать о конкретных сроках. По словам политика, он видит 15-20 человек, которые смогут занять его место.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.