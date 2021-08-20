Лукашенко спрогнозировал постоянное давление Запада на Белоруссию

Президент вручил госнаграды силовикам

Вручая госнаграды представителям силовых ведомств в пятницу, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада не прекратят давить на республику.

"Вы это знаете не хуже меня, потому что полностью вовлечены в события, которые происходят после августовских-сентябрьских событий прошлого года", - добавил глава государства (цитата агентства БелТА).

Лукашенко при этом уточнил, что до "победы" еще далеко.

Ранее белорусский лидер заявил, что совсем скоро покинет свой пост, но призвал не гадать о конкретных сроках. По словам политика, он видит 15-20 человек, которые смогут занять его место.

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