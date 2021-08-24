Она должна быть произведена в сентябре 2021 года
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в 10 тысяч рублей, передает пресс-служба Кремля.
Единовременная выплата пенсионерам должна быть произведена в сентябре 2021 года, следует из указа.
"Из суммы единовременной денежной выплаты удержания на основании исполнительных документов, решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке, не производятся", - сказано в тексте.
Обеспечить исполнение указа поручено Пенсионному фонду.
Ранее на встрече с представителями партии "Единая Россия" Путин предложил разово выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей, подчеркнув, что коснуться выплата должна всех категорий пенсионеров - и работающих, и не работающих.
В Кремле заверили, что повышения налогов выплата за собой не повлечет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram