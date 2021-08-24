Она должна быть произведена в сентябре 2021 года

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в 10 тысяч рублей, передает пресс-служба Кремля.

Единовременная выплата пенсионерам должна быть произведена в сентябре 2021 года, следует из указа.

"Из суммы единовременной денежной выплаты удержания на основании исполнительных документов, решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке, не производятся", - сказано в тексте.

Обеспечить исполнение указа поручено Пенсионному фонду.

Ранее на встрече с представителями партии "Единая Россия" Путин предложил разово выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей, подчеркнув, что коснуться выплата должна всех категорий пенсионеров - и работающих, и не работающих.

В Кремле заверили, что повышения налогов выплата за собой не повлечет.

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