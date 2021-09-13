Задержан последний участник побега из изолятора в Истре

Александр Мавриди оказал сопротивление при задержании

Полиция задержала последнего участника побега из истринского изолятора временного содержания. Александра Мавриди обнаружили в Москве.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, злоумышленник пытался оказать сопротивление в Митине на улице Дубравной, но был обезврежен и доставлен в территориальное подразделение Следственного комитета.

6 августа Мавриди вместе с четырьмя соучастниками совершил побег из изолятора временного содержания в Истре. Трое других участников побега были задержаны ранее в Московской и Новгородской областях, еще один сам явился в правоохранительные органы

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