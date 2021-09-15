"Русская Медиагруппа" и РЭО подписали экологический меморандум

Инициативу поддержали звёзды российского шоу-бизнеса

В Москве прошла пресс-конференция, посвященная подписанию Меморандума экологической ответственности между "Русской Медиагруппой" и Российским экологическим обществом в рамках Года экологии в русской музыке.

В мероприятии, трансляция которого доступна в соцсети Facebook, приняли участие звёзды российского шоу-бизнеса: певица, ведущая "Русского Радио" Анна Семенович, певица Юлия Савичева, шоумен, певец Тимур Родригез, музыкант Байгали Серкебаев, присоединившийся к дискуссии онлайн.

"Через лидеров общественного мнения происходит формирование экологической культуры, ведь за каждым музыкантом, артистом стоит аудитория. Я выражаю благодарность "Русской Медиагруппе" за то, что мы вместе делаем мир лучше и чище", - заявил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Главной темой пресс-конференции стала необходимость создать в обществе новую экологическую культуру. "Как в истории человечества были тёмные века, потом Раннее Возрождение, потом Позднее Возрождение, так и сейчас: XX век был Тёмным веком, и наступает Возрождение в вопросах экологии", – прокомментировал Дмитрий Медников, управляющий директор "Русской Медиагруппы".

Во время пресс-конференции певица Анна Семенович рассказала, что ранее отказалась от натурального меха. Кроме этого, она следит за осознанным потреблением воды. "Думаю, на публичных людях лежит большая ответственность. Мы должны себя вести достойно, сохранять нашу планету, наш дом", - прокомментировала она подписание меморандума.

Тимур Родригез призвал знаменитостей стать примером для людей. "Каждый артист говорит: "Я хочу оставить след в истории". Сейчас этот след может быть осязаемым. И мы не имеем права молчать", - уверен артист.

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