Эрдоган отметил позитивные сдвиги в отношениях Турции и США

Турецкий лидер планирует встретиться с Джо Байденом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь из Сочи с переговоров с Владимиром Путиным, оценил развитие отношений Анкары и Вашингтона.
"Наметились позитивные шаги", - сказал турецкий лидер, которого цитирует агентство Anadolu.
Эрдоган добавил, что рассчитывает встретиться с президентом США Джо Байденом в Риме (саммит G20), а после этого - в Глазго (саммит по климату).
Ранее президент Турции утверждал, что его сотрудничество с Байденом не заладилось с самого начала.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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