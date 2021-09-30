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Эрдоган отметил позитивные сдвиги в отношениях Турции и США

15:13
  • четверг
  • 30 сентября 2021

Турецкий лидер планирует встретиться с Джо Байденом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь из Сочи с переговоров с Владимиром Путиным, оценил развитие отношений Анкары и Вашингтона.

"Наметились позитивные шаги", - сказал турецкий лидер, которого цитирует агентство Anadolu.

Эрдоган добавил, что рассчитывает встретиться с президентом США Джо Байденом в Риме (саммит G20), а после этого - в Глазго (саммит по климату).

Ранее президент Турции утверждал, что его сотрудничество с Байденом не заладилось с самого начала.

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