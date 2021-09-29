Торговля и пандемия: что обсудили Путин и Эрдоган на встрече в Сочи

Лидеры России и Турции затронули широкий круг вопросов

Москва и Анкара не только компенсировали потери в товарообороте из-за пандемии, но и нарастили объёмы двусторонней торговли в этом году. Сегодня об этом в Сочи заявил Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский президент подчеркнул, что отношения между двумя странами развиваются по всем направлениям. Кстати, как раз в день встречи с турецким лидером Владимир Путин завершил двухнедельную самоизоляцию, связанную с тем, что несколько человек из его близкого окружения заболели коронавирусом.

Переговоры за закрытыми дверями продлились около трех часов. Формат "один на один" с участием переводчиков. Для прессы - протокольная сьемка. Двум лидерам было о чем поговорить с глазу на глаз. Из-за пандемии эта очная встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана - первая за полтора года. А для российского президента это первый официальный прием гостей в южной резиденции после двухнедельной самоизоляции. Впрочем, связанные с коронавирусом ограничения не помешали Москве и Анкаре развивать двусторонние отношения по стратегическим направлениям. Просевший в прошлом году товарооборот не просто восстановился, а пошел в плюс на 30 процентов. Взаимные инвестиции продолжают расти.

"Крупные проекты осуществляются, идет все по плану. В полном объеме запущен и работает "Турецкий поток" - газопроводная система в Турцию и транзит в южноевропейские страны. В этой связи не могу еще раз Вас не поблагодарить за неизменно последовательную позицию по строительству этой газопроводной системы, которая отвечает интересам турецкого народа и России. И сейчас, когда мы наблюдаем достаточно сложные, турбулентные процессы на европейском газовом рынке, Турция чувствует себя абсолютно уверенно и стабильно", - заявил Путин.

Уверенной Турция может себя чувствовать и по поводу новой атомной электростанции. Первый блок "Аккую", которая сооружается по российским технологиям, может быть открыт уже в следующем году. Для исламской республики - это первая АЭС на ее территории. Для России - не только экономически выгодный, но и имиджевый проект: закрепить за собой роль лидера в атомной энергетике на мировой арене. Что касается партнерских отношений между Россией и Турцией, то Москва не раз показала Анкаре: мы умеем не только договариваться на взаимовыгодных условиях, учитывая интересы всех сторон, например, по Сирии, Ливии или Карабаху, но и протягивать руку помощи. Когда в республике полыхнули лесные пожары, наша страна направила туда пять самолетов Ил-76 и три вертолета Ми-8. В подкрепление к ранее арендованным Анкарой Бе-200. 14 августа один из самолетов-амфибий потерпел крушение, когда заходил на посадку. В катастрофе погибли пятеро российских военнослужащих и три гражданина Турции.

"Большое спасибо за вклад, который вы оказали в плане помощи и поддержали в борьбе с пожарами. От имени народа и от имени моей страны благодарю вас. К сожалению, в ходе этой борьбы с пожарами героически погибли ваши сотрудники, а также наши сотрудники погибли в ходе этой борьбы. В ходе телефонного разговора мы говорили об этом, но я хочу еще раз здесь выразить соболезнования. Друг познается в беде, как говорится", – сказал Эрдоган.

Реджеп Тайип Эрдоган вспомнил и о еще одной беде, с которой Москва не дала Анкаре остаться один на один. Турция стала одной из первых курортных стран, с которыми Россия возобновила масштабное авиасообщение после коронавирусных ограничений.

"Действительно, пандемия нанесла очень большой урон туристической отрасли вообще в мире. В 2019 году Турцию посетили 6,8 миллиона российских туристов, а в 2020 – только 1,5 миллиона. Сейчас ситуация постепенно исправляется: за девять месяцев текущего года 2,5 миллиона российских туристов были в Турции. Это зависит еще и от нашего сотрудничества в деле борьбы с коронавирусом, а работа здесь идет весьма позитивно, хорошими темпами", - сообщил президент России.

Прощаясь с гостем, Владимир Путин поделился, как не заболеть коронавирусом даже после контакта с инфицированным. Совет из личного опыта.

"В следующий раз будете ревакцинироваться, во-первых, своевременно, а, во-вторых, "Спутником V" лучше. У меня реально эксперимент практически получился сам на себе. Три десятка человек вокруг меня заболели, потому что поздно ревакцинировались. Адъютант, с которым я целый день проработал с утра до вечера, заболел. А у меня титры высокие. Меня, слава Богу, пронесло", - сказал Путин.

Своим гражданам Турция пока предлагает прививаться китайской или американо-германской вакциной. Однако одобрила и наш "Спутник V" для применения на своей территории.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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