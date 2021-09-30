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Зеленский просил Эрдогана "замолвить слово" перед Путиным

16:10
  • четверг
  • 30 сентября 2021

Лидеры России и Турции провели накануне переговоры в Сочи

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что ко встрече Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана готовились в том числе в Киеве. Так, по словам главы МИД, украинский президент Владимир Зеленский передал турецкому коллеге на полях Генассамблеи ООН список из почти 450 осужденных в России и Донбассе украинцев.
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Как уточнил министр, Зеленский попросил Эрдогана "замолвить за них слово" перед Путиным.

"Нам необходимо освобождать наших людей из российских застенков", - сказал Кулеба (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что перечень также передали генсеку ООН, генсеку НАТО и президенту США.

Путин и Эрдоган провели переговоры накануне в Сочи. Затрагивалась ли тема украинских заключенных, неизвестно.

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