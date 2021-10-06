Лавров обсудил с Блинкеном иранскую ядерную сделку

Разговор состоялся по инициативе американской стороны

В среду по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

"Собеседники обменялись мнениями о перспективах восстановления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы", - сказано в сообщении.

Также отмечено, что дипломаты затронули ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня.

Ранее глава Госдепа заявил, что Россия и Китай пытаются убедить другие страны в упадке США. "Мы в состоянии напомнить им и напоминаем одной мерой за другой, что сил нам хватает с лихвой", - сказал Блинкен.

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