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Кремль поздравил главреда "Новой газеты" с Нобелевской премией мира

12:49
  • пятница
  • 08 октября 2021

Дмитрий Муратов талантлив и смел, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

В Кремле поздравили главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова с Нобелевской премией мира. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира

"Мы можем поздравить Дмитрия Муратова, он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам, он талантлив, он смел, и, конечно, это высокая оценка, мы его поздравляем", - сказал Песков (цитата по РИА Новости).

В пресс-службе главы государства пока не знают, планирует ли президент Владимир Путин лично поздравить Муратова с Нобелевской премией мира.

Ранее стало известно, что Норвежский нобелевский комитет присудил премию мира 2021 года филиппинской журналистке Марии Ресса и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову. Они награждены "за усилия по защите свободы слова", говорится в пресс-релизе комитета.

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