Кремль пообещал ответить НАТО на сокращение представительства России

Альянс сужает возможности для диалога

Российская сторона подготовит ответ на действия НАТО по сокращению численности представительства России. Об этом в пятницу, 8 октября, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России уточнил, что ответные меры будут сформулированы и реализованы "в том виде, в котором они будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам".

Песков также подчеркнул, что пока говорить о сотрудничестве с НАТО не приходится, поскольку контрагенты альянса сужают возможности для диалога, сообщает РИА Новости.

6 октября стало известно, что восемь российских дипломатов лишены аккредитации при НАТО, позиции еще двух сотрудников сокращены. Таким образом, постоянное представительство России при альянсе в Брюсселе сократилось с 20 до 10 человек.

Первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Россия может сократить численность представительства НАТО в Москве в ответ на соответствующий шаг со стороны альянса.

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