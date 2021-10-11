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Зеленский обсудил Донбасс с Макроном и Меркель

19:29
  • понедельник
  • 11 октября 2021

Переговоры прошли в формате видеоконференции

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Twitter о своих переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
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Переговоры состоялись в формате видеоконференции.

"Провел важный разговор с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном по активизации переговоров для окончания войны на Донбассе и подготовке саммита N4", - написал украинский лидер.

Он добавил, что Украина, Франция и Германия выступают за достижение договоренностей относительно согласованных последовательных шагов по достижению мира в регионе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва пытается добиться ответа от Франции и Германии - как они относятся к тому, что "творит" Владимир Зеленский, перечеркивая все возможности выполнить Минские договоренности.

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