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Эсминец США попытался нарушить границу России

16:47
  • пятница
  • 15 октября 2021

Об этом сообщили в Минобороны России

Минобороны России сообщило, что эсминец ВМС США в пятницу попытался нарушить границу России близ Владивостока.

"Сегодня, 15 октября около 17:00 по местному времени, эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США, который уже несколько дней действует в акватории Японского моря, приблизился к территориальным водам Российской Федерации и предпринял попытку пересечения государственной границы", - рассказали "ТВ Центру" в оборонном ведомстве.

Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота предупредил иностранный корабль о недопустимости подобных действий, однако экипаж вместо изменения курса поднял флаги расцвечивания и предпринял попытку нарушить границу России в заливе Петра Великого.

БПК "Адмирал Трибуц" взял курс на вытеснение нарушителя от российских территориальных вод. Только после этого Chafee изменил направление и в 17:50 отвернул на обратный курс, "когда до БПК "Адмирал Трибуц" оставалось менее 60 метров", отмечается в сообщении Минобороны России.

"Действия экипажа эсминца "Chafee" ВМС США являются грубым нарушением Международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года", - говорится в пресс-релизе МО.

Видео операции по вытеснению американского эсминца из российского моря:

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