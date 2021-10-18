Коронавирус в России: заболеваемость растет, регионы ужесточают ограничения

Пятые сутки подряд выявляют больше 30 тысяч новых случаев

Еще тридцать пунктов экспресс-тестирования на коронавирус открылись сегодня в Москве. Анализ проводят бесплатно. Вся процедура занимает не дольше пятнадцати минут. Между тем, по данным оперштаба, за минувшие сутки в России выявили 34325 новых случаев ковида. В регионах вынуждены вводить новые ограничения.

Без маски и QR-кода в торговые центры Самары не пустят. Усиленный контроль за соблюдением ограничений теперь дело не только полицейских. Но и администраций салонов красоты, кинотеатров, магазинов.

В Челябинской области, Волгограде и Башкирии сегодня введены новые ограничения. С 18 октября в фитнес-клубы, бассейны, музеи, кинотеатры, кафе без сертификата о вакцинации, медотовода или отрицательного ПЦР-теста не пустят.

На предприятиях, где прививки обязательны, сотрудников, которые проигнорировали вакцинацию, отстранят от работы. Меры необходимые, иначе добиться коллективного иммунитета, просто невозможно.

Бизнес тоже относится к ограничениям с пониманием. В Стерлитамаке в магазинах посетителей стало на треть меньше. Убытки подсчитывают и предприниматели в Нижнем Новгороде. У рестораторов доходы упали, порой на 90 процентов. Но бизнесмены говорят: лучше работать с минимальной выручкой и так остаться на плаву, чем совсем закрывать заведения.

"Я понимаю, что пандемия, больницы заполнены. И в принципе минус 70-80 процентов прибыли - это мой вклад в эту борьбу", - говорит ресторатор Павел Чиков.

Поведение вируса в организме человека трудно спрогнозировать. Еще месяц назад считалось, что дети переносят болезнь легко или вовсе бессимптомно. Сегодня, по наблюдениям воронежских врачей, ситуация резко меняется.

"Заболевание протекает гораздо тяжелее, дети лихорадят в течение 7-10 дней, температура на фибрильных цифрах 38.5- 39, дети с явлениями дыхательной недостаточности различной степени тяжести", - рассказывает заведующая инфекционным отделением ОДКБ №2 Светлана Стахурлова.

Вместо занятий у доски - презентация учебного материала на мониторе. Дистанционно. Вместо общения на переменах - переписка в мессенджерах. Из-за всплеска заболеваемости 60 школ в 28 регионах вынуждены изменить привычный формат занятий. В Москве, чтобы оперативно выявлять заболевших учеников, запустили пилотный проект — экспресс-тестирование школьников. Новация себя полностью оправдала. И сегодня в столице открывают еще 30 пунктов, где в течение нескольких минут можно узнать, болен человек или нет.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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