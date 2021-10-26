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Трамп пообещал спасти США от цензуры

18:16
  • вторник
  • 26 октября 2021

Ранее экс-президент создал собственную соцсеть

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, ранее объявивший о создании собственной социальной сети TRUTH Social, заявил, что эта площадка будет свободна от цензуры, а именно от "непонятных блокировок, демонетизации и махинаций с алгоритмами в политических целях".
Трамп заявил, что США стали посмешищем

"Для меня это начинание связано не только с политикой. Оно связано со спасением нашей страны", - опубликовала в Twitter обращение экс-главы Белого дома его пресс-секретарь Лиз Харрингтон.

Как считает Трамп, американцы вынуждены слушать указания "небольшой группы самопровозглашенных арбитров" о том, что они "могут говорить и думать".

Бывший президент добавил, что сам стал жертвой блокировок и данную ситуацию больше нельзя игнорировать.

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