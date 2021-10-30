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Капитан испанской команды рассказала о COVID-ограничениях на Кубке Билли Джин Кинг

16:33
  • суббота
  • 30 октября 2021

Возможные соперницы российских теннисисток активно готовятся к матчам

Испанский тренер, капитан национальной команды на Кубке Билли Джин Кинг Анабель Медина Гарригес рассказала "ТВ Центру" о подготовке испанских теннисисток к турниру и о своих первых впечатлениях в Праге.

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"Наша команда самая первая приехала в Прагу. Во вторник мы уже собрались. Мы много тренировались, много работали. Мы всегда проводим много часов на корте в рамках подготовки. Поэтому времени посмотреть Прагу было не очень много, тем более надо еще учитывать ковид-ограничения. Вчера мы выделили немного времени на прогулку по городу. Невероятный город. Я даже подумала, что не хочу сейчас много смотреть, чтобы потом приехать на неделю и все нормально увидеть. Впечатлениями с другими игроками мы не особо обменивались. Мы знаем правила, да и ITF пытается (Международная федерация тенниса) всячески нас разделить, чтобы соблюдалось социальное дистанцирование", — рассказала в ходе пресс-конференции в субботу капитан испанской команды Анабель Медина Гарригес.

Испания находится в группе С вместе с командами Словакии и США. С Россией эта команда – при условии достижения успеха в своей группе — может встретиться уже в полуфинале, 5 ноября.

Ранее "ТВ Центр" писал, как устроен финальный этап Кубка Билли Джин Кинг (Billie Jean King Cup Finals). Материал доступен по ссылке.

Первые матчи с участием россиянок пройдут во вторник, 2 ноября. Завтра, в воскресенье, спортсменки выйдут на связь в ходе предтурнирной пресс-конференции.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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