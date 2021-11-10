Путин призвал совершенствовать борьбу с преступностью

Президент поздравил сотрудников МВД с праздником

10 ноября в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел. Именно сегодня в 1917 году было подписано постановление о создании рабочей милиции.

Профессия полицейского - одна из самых важных и востребованных в любом государстве. Для этой работы необходимо не только быть в хорошей физической форме, но и разбираться в тонкостях законодательства, передает "ТВ Центр".

Нынешние сотрудники МВД стоят на страже закона, борются с преступностью и несут нелегкую службу по охране общественного порядка. Мужество и стойкость отличают российских полицейских. Они первые, к кому обращаются граждане, когда приходит беда. С праздником руководство МВД, сотрудников и ветеранов поздравил президент Владимир Путин.

"Сегодня к результативности работы органов внутренних дел наших граждан предъявляют особые повышенные требования. От вашего отношения к службе, от профессиональных и личных качеств каждого из вас зависит насколько оправдаются эти ожидания. Необходимо и дальше повышать эффективность работы, совершенствовать подходы в борьбе с преступностью, особенно в сфере информационных технологий, противодействия экстремизму, незаконной миграции, нелегальному обороту наркотиков. Системная работа должна быть направлена на охрану правопорядка, на повышение уровня защищенности граждан от противозаконных действий, усиление безопасности на дорогах и, конечно, на предупреждение правонарушений, прежде всего среди молодежи и несовершеннолетних. Убежден, что, решая эти и другие масштабные задачи, вы будете держать равнение на лучших сотрудников органов внутренних дел", - заявил глава государства.

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