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Двое детей погибли при пожаре в Воронежской области

09:53
  • среда
  • 17 ноября 2021

Возгорание локализовали на площади 56 квадратных метров

В населенном пункте Костово Ольховатского района Воронежской области произошел пожар в жилом доме, передает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.
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"Локализован пожар на площади 56 квадратных метров в частном деревянном жилом доме. Погибли два ребенка", - сказано в сообщении.

Обстоятельства трагедии устанавливаются. Причина ЧП пока не названа.

Ранее стало известно, что в Коми мужчина закрыл двухлетнего сына в машине, которая неожиданно загорелась. Возгорание заметили прохожие и вызвали экстренные службы. Мальчика удалось спасти, но он получил серьезные ожоги дыхательных путей.

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