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Президент Финляндии призвал ЕС не отказываться от контактов с Россией

17:02
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Европа должна выстраивать диалог с Москвой

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил в ходе выступления в Берлинском университете имени Гумбольдта, что Евросоюзу не следует отказываться от контактов с Россией.
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"Отказ от контактов с Россией не укрепляет ЕС, а только заставляет его выглядеть слабее и менее значимым", - сказал он (цитата по ТАСС).

Для Финляндии, продолжил глава государства, поддержание функциональных двусторонних отношений с Россией необходимо.

Ранее опрос показал, что большинство россиян - 68% - относятся к Финляндии положительно или крайне положительно. С 2019 года число настроенных положительно снизилось на 3%, число настроенных негативно выросло на 1% - до 5%.

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