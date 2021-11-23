Президент Финляндии призвал ЕС не отказываться от контактов с Россией

Европа должна выстраивать диалог с Москвой

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил в ходе выступления в Берлинском университете имени Гумбольдта, что Евросоюзу не следует отказываться от контактов с Россией.

"Отказ от контактов с Россией не укрепляет ЕС, а только заставляет его выглядеть слабее и менее значимым", - сказал он (цитата по ТАСС).

Для Финляндии, продолжил глава государства, поддержание функциональных двусторонних отношений с Россией необходимо.

Ранее опрос показал, что большинство россиян - 68% - относятся к Финляндии положительно или крайне положительно. С 2019 года число настроенных положительно снизилось на 3%, число настроенных негативно выросло на 1% - до 5%.

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