Прокуратура назвала причину аварии на шахте в Кузбассе

Предварительно, под землей произошел взрыв метана

Заместитель генерального прокурора Дмитрий Демешин заявил, что предварительной причиной ЧП на шахте "Листвяжная" стал взрыв метана.

"Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар. Он травмировал людей, которые не смогли выбраться", — заявил Демешин (цитата по ТАСС).

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке. В результате ЧП, по последним данным, погибли 14 человек: 11 шахтеров и три спасателя. Возбуждено уголовное дело.

Под землей все еще находятся люди, однако из-за угрозы взрыва поисковая операция на месте происшествия приостановлена до утра.

Видео: подробности ЧП на шахте

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