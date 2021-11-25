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Прокуратура назвала причину аварии на шахте в Кузбассе

21:47
  • четверг
  • 25 ноября 2021

Предварительно, под землей произошел взрыв метана

Заместитель генерального прокурора Дмитрий Демешин заявил, что предварительной причиной ЧП на шахте "Листвяжная" стал взрыв метана.

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"Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар. Он травмировал людей, которые не смогли выбраться", — заявил Демешин (цитата по ТАСС).

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке. В результате ЧП, по последним данным, погибли 14 человек: 11 шахтеров и три спасателя. Возбуждено уголовное дело.

Под землей все еще находятся люди, однако из-за угрозы взрыва поисковая операция на месте происшествия приостановлена до утра.

Видео: подробности ЧП на шахте

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