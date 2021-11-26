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Совещание Путина с членами Совбеза началось с минуты молчания

21:57
  • пятница
  • 26 ноября 2021

Президент почтил память жертв трагедии на шахте в Кузбассе

Президент России Владимир Путин в пятницу вечером проводит оперативное совещание с постоянными участниками Совета безопасности. Оно началось минуты молчания в память о жертвах кузбасской трагедии.

Открывая совещание, Путин пожелал скорейшего выздоровления шахтерам, пострадавшим на шахте "Листвяжная" в Кузбассе.

"Еще раз хочу выразить слова соболезнования семьям погибших, пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказал Путин (цитата по РИА Новости).

Президент также сообщил, что намерен проинформировать постоянных членов Совбеза о результатах встречи с лидерами Армении и Азербайджана Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

"Я вас коротко проинформирую о результатах моих дискуссий с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении по поводу нагорно-карабахского урегулирования и по поводу тех договоренностей, которые были достигнуты", - сказал Путин.

Ранее в Сочи завершились трехсторонние переговоры, по итогам которых было принято совместное заявление. Путин положительно оценил итоги встречи лидеров.

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