Путин подвел итоги переговоров с Алиевым и Пашиняном

В Сочи завершилась трехсторонняя встреча лидеров России, Азербайджана и Армении

В Сочи завершились трехсторонние переговоры глав России, Азербайджана и Армении, передает пресс-служба Кремля. Встреча Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна продлилась около трех часов.

Путин по итогам беседы сообщил, что стороны договорились о разблокировании транспортных коридоров и о создании до конца года механизмов демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

Трехсторонняя встреча по Карабаху прошла конструктивно, проведен глубокий анализ ситуации, отметил президент России.

"Мы очень подробно говорили о вопросах экономического характера, о развитии экономических связей, и прежде всего в качестве первого шага говорили о разблокировании транспортных коридоров. Это касается и железной дороги, это касается и автомобильного сообщения", - сказал Путин.

В ходе переговоров в пятницу стороны обсуждали ситуацию в зоне карабахского конфликта и пути ее урегулирования, а также оценили то, что было сделано за прошедший год для ее стабилизации.

Переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении были приурочены к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе и проходили по инициативе российской стороны.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в настоящее время Владимир Путин проводит отдельную встречу с премьер-министром Армении.

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