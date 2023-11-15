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В США заявили о намерении добиться ухода российских миротворцев из Карабаха

22:39
  • среда
  • 15 ноября 2023

Они должны покинуть регион по истечении пятилетнего контракта

Американская администрация выступает против бессрочного пребывания российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха. Об этом в ходе брифинга заявил помощник главы Госдепартамента США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.  

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"Нам нужно добиться ухода российских миротворцев по истечении их пятилетнего контракта", - заявил О'Брайен, чьи слова приводит РИА Новости.  

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян обвинил членов ОДКБ в бездействии во время эскалации конфликта между Ереваном и Баку и объявил о решении правительства страны диверсифицировать отношения в сфере безопасности – найти новых поставщиков вооружений и боеприпасов. 

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