В США заявили о намерении добиться ухода российских миротворцев из Карабаха

Они должны покинуть регион по истечении пятилетнего контракта

Американская администрация выступает против бессрочного пребывания российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха. Об этом в ходе брифинга заявил помощник главы Госдепартамента США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

"Нам нужно добиться ухода российских миротворцев по истечении их пятилетнего контракта", - заявил О'Брайен, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян обвинил членов ОДКБ в бездействии во время эскалации конфликта между Ереваном и Баку и объявил о решении правительства страны диверсифицировать отношения в сфере безопасности – найти новых поставщиков вооружений и боеприпасов.

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