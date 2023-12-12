В Карабахе погиб российский миротворец

БТР-82 съехал с горной дороги

Минобороны России сообщило, что в Нагорном Карабахе из-за съезда с горной дороги БТР-82 погиб российский миротворец, передает ТАСС.

"11 декабря в результате съезда с горной дороги БТР-82 российского миротворческого контингента погиб один военнослужащий ВС России, двое получили травмы средней и тяжелой степени", - сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что российские миротворцы продолжают выполнять задачи на территории Карабахского экономического района Азербайджана на 18 наблюдательных постах.

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