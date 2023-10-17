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Алиев объявил тему карабахского конфликта закрытой

12:47
  • вторник
  • 17 октября 2023

Это большое счастье, отметил президент Азербайджана

Тема конфликта в Нагорном Карабахе окончательно закрыта. Об этом объявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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"Тема карабахского конфликта закрыта окончательно <…> Это большое счастье", - сказал он в ходе встречи с общественностью Физулинского района в Карабахе (цитата по ТАСС).

19 сентября Азербайджан провел в Карабахе антитеррористическую операцию. 20 сентября Баку и Степанакерт подписали соглашение о прекращении огня, которое включает пункт о юридическом оформлении Нагорного Карабаха как части Азербайджана.

28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении её существования с 1 января 2024 года. Статус российских миротворцев, находящихся в регионе, будет определён в результате переговоров с Азербайджаном. Сейчас Армения и Азербайджан ведут подготовку к подписанию мирного соглашения.

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