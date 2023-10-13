Кремль предложил площадку для переговоров Армении и Азербайджана

Позицию Баку назвали конструктивной

Россия готова предоставить площадку для мирных переговоров Армении и Азербайджана. Москва – важный посредник для армяно-азербайджанского урегулирования, встреча сторон на российской территории была бы логичной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Владимир Путин предлагал сначала организовать министерский марафон - если потребуется, то в течение нескольких дней, чтобы выйти на результат.

По словам Пескова, в Кремле позицию Баку по вопросу подписания мирного договора с Ереваном оценивают как весьма конструктивную. Реакция от Армении пока не поступила, приводит комментарий пресс-секретаря президента "Интерфакс".

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