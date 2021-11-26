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Новый штамм коронавируса получил название

22:09
  • пятница
  • 26 ноября 2021

В Россию этот вариант пока не проник

Всемирная организация здравоохранения дала название новому штамму коронавируса В. 1.1.529.
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"ВОЗ обозначила В.1.1.529 как VOC (вариант, вызывающий обеспокоенность) под названием "омикрон", - приводит сообщение организации ТАСС.

Как следует из приведенных ВОЗ данных, у этого варианта имеется большое число мутаций. Риск заражения является "повышенным".

Ранее на появление в Ботсване штамма коронавируса с 32 мутациями отреагировали российские власти. Россия с 28 ноября ограничит въезд для граждан ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Танзании, Гонконга и Эсватини. Кроме того, для приезжающих из Великобритании, Китая и Израиля будет организовано экспресс-тестирование.

По данным Роспотребнадзора, в России омикрон-штамма пока не обнаружено.

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