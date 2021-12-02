Стало известно, сколько воды накопили в Крыму

Втрое больше, чем в 2020-м

К началу зимы запас крымских водохранилищ составил почти 106 миллионов кубометров, передает РИА "Новости" со ссылкой на местный Гидрометцентр.

"Общий суммарный запас воды в водохранилищах полуострова к началу зимы составил 105,99 миллиона кубометров, что на 6,09 миллиона кубометров меньше, чем месяц назад", - сказано в сообщении.

Как напомнили гидрологи, к началу зимы в 2020-го после продолжительной засухи 2019-2020 годов суммарный запас воды во всех водохранилищах Крыма составлял 36,67 миллиона кубометров.

Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов ранее сообщил, что сейчас в Крыму разрабатывается система рационального водопользования, в ближайшие годы регион станет самодостаточным.

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