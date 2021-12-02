ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стало известно, сколько воды накопили в Крыму

09:36
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Втрое больше, чем в 2020-м

К началу зимы запас крымских водохранилищ составил почти 106 миллионов кубометров, передает РИА "Новости" со ссылкой на местный Гидрометцентр.
Штормовой ветер и снегопад обрушились на Крым

"Общий суммарный запас воды в водохранилищах полуострова к началу зимы составил 105,99 миллиона кубометров, что на 6,09 миллиона кубометров меньше, чем месяц назад", - сказано в сообщении.

Как напомнили гидрологи, к началу зимы в 2020-го после продолжительной засухи 2019-2020 годов суммарный запас воды во всех водохранилищах Крыма составлял 36,67 миллиона кубометров.

Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов ранее сообщил, что сейчас в Крыму разрабатывается система рационального водопользования, в ближайшие годы регион станет самодостаточным.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Водохранилище в Крыму
Водохранилище в Крыму
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.