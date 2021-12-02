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Сергунина анонсировала чемпионат по автомоделированию на ВДНХ

10:39
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Соревнования будут транслироваться на YouTube-канале

В субботу в Москве покажут радиоуправляемые модели автомобилей на водородном топливе. Юношеские команды из пяти стран, в том числе России, представят их в ходе соревнований Horizon Hydrogen Grand Prix H2GP на ВДНХ.

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В соообщении mos.ru говорится, регистрация участников мирового чемпионата по моделированию автомобилей на водородном топливе начинается 2 декабря. Завтра пройдут пробные и квалификационные заезды. Соревнования будут транслироваться на YouTube-канале Ресурсного центра профнавигации и развития компетенций.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в мероприятии примет участие команда детского технопарка "Мосгормаш" - победитель российского этапа.

Ранее Сергунина сообщила, что в столичных парках открылись фотовыставки в честь годовщины начала контрнаступления советских войск в битве за Москву. Экспозиции можно найти в парках "Красная Пресня" и "Фили".

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