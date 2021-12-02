Собянин назвал сроки окончания строительства Северо-Восточной хорды

Все работы завершат через полгода

В Москве построили участок Северо-Восточной хорды от станции МЦК "Ботанический сад" до Сельскохозяйственной улицы. В четверг движение по эстакаде открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

В пресс-службе мэра "ТВ Центру" сообщили, что шестиполосная эстакада длиной 1,5 километра улучшит транспортную связь между проспектом Мира (Ярославское шоссе) и транспортной связкой на пересечении с Северо-Западной хордой, исключив необходимость объезда через проезд Серебрякова, улицы Снежная и Вильгельма Пика.

"Осталось где-то полгода для того, чтобы завершить полностью строительство Северо-Восточной хорды и соединить всю эту линию от Бусиновской развязки до Косинской. Таким образом, город получит возможность проезда от МКАД до МКАД минуя центр", - прокомментировал Собянин открытие участка СВХ, который сдали на семь месяцев раньше. Мэр надеется, что вся СВХ будет закончена в установленный срок.

Новая городская магистраль - Северо-Восточная хорда - пройдёт от трассы М-11 "Москва-Санкт-Петербург" до Косинской эстакады (развязки на пересечении МКАД с магистралью Вешняки-Люберцы) и далее за МКАД – до строящейся трассы М-12 "Москва-Нижний Новгород-Казань".

Строительство новых хордовых магистралей – СЗХ, СВХ, ЮВХ и Южной рокады – является ключевым проектом развития улично-дорожной сети Москвы внутри МКАД.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что основные строительные работы на московских хордах будут завершены к 2023 году. По его словам, магистрали играют основную роль в формировании нового транспортного каркаса Москвы. Они образуют своего рода четвертое кольцо, отметил мэр в интервью ТВЦ. Подробности смотрите в видео:

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