Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Максима Хазова

У подростка - редкая форма Лимфомы Ходжкина в самой последней, четвертой стадии

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita благодарят всех, кто откликнулся и помог 14-летнему Максиму Хазову из Иванова. Его историю мы рассказывали накануне.

"Уважаемые благотворители и зрители телеканала ТВЦ! От всей души благодарю Вас всех за доброту, неравнодушие и большие теплые сердца! Благодаря Вашей помощи у нас теперь есть все шансы обрести новую здоровую жизнь! Огромное Вам спасибо, что дали нам эту возможность! Пусть Ваша отзывчивость вернется к Вам в тысячекратном размере! Здоровья Вам и Вашим близким!" - сказала мама Максима.

У подростка - редкая форма Лимфомы Ходжкина в самой последней, четвертой стадии. Опухоль поразила не только лимфоузлы, а также лёгкие и кости. Единственный шанс спасти жизнь мальчика - как можно скорее провести курс интенсивной химиотерапии. Но нужен дорогостоящий препарат - на курс требуется почти три миллиона рублей. И благодаря вам у семьи теперь есть эти деньги. Но у фонда много других подопечных, которым очень нужна помощь.

Достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код на экране и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение подопечных фонда

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