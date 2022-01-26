Джонсон ответил на вопрос об отставке

Премьер был замечен на вечеринках во время локдауна

Борис Джонсон в парламенте ответил на вопрос лидера оппозиции Кира Стармера о том, намерен ли премьер-министр Великобритании покинуть свой пост после скандала вокруг вечеринок в период локдауна.

"Нет", - сказал политик.

Он также указал на то, что его деятельность содействует экономическому развитию и успешной кампании вакцинации.

По словам Джонсона, он опубликует полную версию отчета о расследовании вечеринок на Даунинг-стрит, когда его получит, передает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что британский премьер участвовал в вечеринках в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Скотленд-ярд начал расследование.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram