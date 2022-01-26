ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Джонсон ответил на вопрос об отставке

16:19
  • среда
  • 26 января 2022

Премьер был замечен на вечеринках во время локдауна

Борис Джонсон в парламенте ответил на вопрос лидера оппозиции Кира Стармера о том, намерен ли премьер-министр Великобритании покинуть свой пост после скандала вокруг вечеринок в период локдауна.
Джонсон анонсировал разговор с Путиным

"Нет", - сказал политик.

Он также указал на то, что его деятельность содействует экономическому развитию и успешной кампании вакцинации.

По словам Джонсона, он опубликует полную версию отчета о расследовании вечеринок на Даунинг-стрит, когда его получит, передает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что британский премьер участвовал в вечеринках в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Скотленд-ярд начал расследование.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Борис Джонсон
Борис Джонсон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.