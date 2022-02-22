Путин ответил на вопрос, как далеко зайдут ВС России в Донбассе

"Добро предполагает возможность себя защищать"

Президента России Владимира Путина в ходе пресс-конференции во вторник спросили, как далеко российские войска могут зайти в Донбассе.

Ранее в этот день Совет Федерации одобрил использование ВС России в регионе.

"Я не говорил, что войска прямо сейчас пойдут туда. Канву событий предсказывать невозможно, она будет зависеть от развития ситуации", - ответил глава государства.

Также президента спросили, "можно ли использовать силу и при этом оставаться на стороне добра".

"А почему вы думаете, что добро должно быть бессильным? Добро предполагает возможность себя защищать", - сказал российский лидер.

Прежде Путин подписал документы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками. До этого в Донбассе произошло резкое обострение обстановки. ВСУ начали вести массированные обстрелы. В республиках объявили эвакуацию и всеобщую мобилизацию.

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