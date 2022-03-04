"Попытка отменить Россию": эксперт оценил поведение европейских лидеров

Константин Костин прокомментировал санкции Запада

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили военную спецоперации России на территории Украины.

Чем закончится война санкций, которую развернули против нашей страны западные партнёры Украины? Рассчитывают ли они на то, что военная операция России затянется? Не рискует ли коллективный Запад серьёзно пострадать от своих же экономических потерь?

На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

"У европейских лидеров оголтелое поведение. Происходит какая-то попытка отменить Россию. Холокост, но уже в отношении русских. Ты русский? Ты во всем виноват. У кого-то выплеснулось наружу, кто-то решает свои задачи. При этом американцы, которые за всем этим стоят и все это координируют, сами ведут себя очень сдержанно. Заработать очки на этом попытаются все западные страны и европейские лидеры", - сказал эксперт. Полный комментарий Костина смотрите в видео.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд назвала условия отмены санкций против России. Ограничения будут отменены, если "Россия закончит эту войну, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность Украины".

Санкции США и Запада стали ответом на спецоперацию России на Украине. Ограничения затронули банковский и энергетический сектор. Зарубежные компании отказываются работать в России.

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