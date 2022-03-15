В Белоруссии за год предотвратили 11 терактов

Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с руководящим и оперативным составом органов государственной безопасности, что в 2021 году в стране предотвратили 11 попыток совершения террористических актов.

"Это то, что мы знаем, и то, что можем сказать", - добавил белорусский лидер, которого цитирует БелТА.

Как уточнил Лукашенко, попытки совершения терактов были организованы и профинансированы с территории США, Германии, Украины, Польши и Литвы.

Ранее на переговоры с Владимиром Путиным Лукашенко привез карту с планом готовившегося нападения на Белоруссию.

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