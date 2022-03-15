ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Белоруссии за год предотвратили 11 терактов

12:02
  • вторник
  • 15 марта 2022

Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с руководящим и оперативным составом органов государственной безопасности, что в 2021 году в стране предотвратили 11 попыток совершения террористических актов.

"Это то, что мы знаем, и то, что можем сказать", - добавил белорусский лидер, которого цитирует БелТА.

Как уточнил Лукашенко, попытки совершения терактов были организованы и профинансированы с территории США, Германии, Украины, Польши и Литвы.

Ранее на переговоры с Владимиром Путиным Лукашенко привез карту с планом готовившегося нападения на Белоруссию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Спецназ МВД Белоруссии
Спецназ МВД Белоруссии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.