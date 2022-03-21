ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Родственникам погибшего на Украине Гаджимагомедова вручили звезду Героя

15:50
  • понедельник
  • 21 марта 2022

Ранее Владимир Путин посмертно присвоил ему почетное звание

В Махачкале родителям и вдове Нурмагомеда Гаджимагомедова, который умер во время спецоперации на Украине, вручили звезду Героя России. Об этом "ТВ Центру" сообщили в Минобороны.

Отличившимся во время спецоперации военным вручили медали
В Москве вручили награды участникам спецоперации в Донбассе

В первые дни спецоперации он был отправлен в тыл для выполнения особого задания. В оборонном ведомстве пишут, что Гаджимагомедов оказался в окружении противника и получил тяжелое ранение.

"Отстреливался до последнего боеприпаса. А оставшейся гранатой подорвал себя и пытавшихся схватить его неонацистов", - пишут в МО.

3 марта президент Владимир Путин посмертно присвоил Нурмагомеду Гаджимагомедову звание Героя России.

Видео: Жога, Халиков, Гаджимагомедов — истории о подвигах военных Донбасса

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Звезда Героя
Звезда Героя
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.