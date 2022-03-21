Родственникам погибшего на Украине Гаджимагомедова вручили звезду Героя

Ранее Владимир Путин посмертно присвоил ему почетное звание

В Махачкале родителям и вдове Нурмагомеда Гаджимагомедова, который умер во время спецоперации на Украине, вручили звезду Героя России. Об этом "ТВ Центру" сообщили в Минобороны.

В первые дни спецоперации он был отправлен в тыл для выполнения особого задания. В оборонном ведомстве пишут, что Гаджимагомедов оказался в окружении противника и получил тяжелое ранение.

"Отстреливался до последнего боеприпаса. А оставшейся гранатой подорвал себя и пытавшихся схватить его неонацистов", - пишут в МО.

3 марта президент Владимир Путин посмертно присвоил Нурмагомеду Гаджимагомедову звание Героя России.

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