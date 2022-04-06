"Впервые увидел его по телевизору": Медведев рассказал о Жириновском

Яркость политика не мешала его прагматичности

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поделился в Telegram воспоминаниями об ушедшем сегодня из жизни лидере ЛДПР Владимире Жириновском.

"Как и большинство наших граждан, я впервые увидел Владимира Жириновского по телевизору. Не могу сказать, что мне была близка его риторика, но она цепляла, его заявления были очень яркими, подчас провокационными, совсем не похожими на выступления большинства политиков той поры", - написал зампред Совбеза.

По его словам, сразу бросалась в глаза образованность Жириновского, эрудированность этого человека.

Вместе с тем, как заметил Медведев, лидер ЛДПР всегда "фонтанировал геополитическими и социальными проектами", совершал экскурсы в историю, но при этом оставался прагматиком политической жизни.

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