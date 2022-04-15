Байден попытался пожать руку невидимому собеседнику и потерялся на сцене

Американский лидер регулярно попадает в неловкие ситуации

Очередным конфузом завершилось появление Джо Байдена на публике. На этот раз инцидент произошел в городе Гринсборо в штате Северная Каролина.

Завершив речь традиционным "Боже, храни Америку", американский президент захлопнул папку и протянул руку для рукопожатия невидимому собеседнику. Когда Байден, видимо, понял, что ответа не будет, он повернулся лицом к стене и начал растерянно оглядываться. Спустя несколько секунд он все-таки нашел выход и удалился со сцены.

Ранее во время выступления на лацкан пиджака Джо Байдена нагадила птица.

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