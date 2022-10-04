"Были холопами, стали рабами": уехавшая из России Пугачева ответила хейтерам

Певице ясна причина такого поведения критиков

Уехавшая из России в Израиль Алла Пугачева ответила критикам в одной из своих социальных сетей. По словам певицы, она рада тому, что ее ненавидят люди, которых она сама всегда терпеть не могла.

"Боже мой! Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами", - написала Пугачева.

29 сентября в СМИ появились сообщения о том, что Алла Пугачева с детьми покинула Россию и улетала в Израиль. Обратного билета у звездного семейства якобы не было. Позднее СМИ сообщили, что певица выставила на продажу за 1 млрд рублей замок в деревне Грязь, в котором она жила вместе со своим супругом Максимом Галкиным (признан в России иностранным агентом).

После сообщений об отъезде на Пугачеву обрушился вал критики. Накануне на фасаде телецентра "Останкино" появилось оскорбительное обращение в адрес певицы.

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