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Уволенного за ошибки при мобилизации хабаровского военкома восстановили в должности

10:19
  • четверг
  • 06 октября 2022

Его хотели перевести в Магаданскую область, военкома которой уволили за ошибки при мобилизации

Снятого с должности военного комиссара Хабаровского края Юрия Лайко восстановили в должности. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов, в том числе Mash. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Об отстранении от должности Юрия Лайко 3 октября сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. По его словам, за 10 дней частичной мобилизации повестки получили несколько тысяч жителей региона. Половина из них после проверки вернулась домой.

Позднее стало известно, что Лайко назначили военным комиссаром Магаданской области. Он сменил прежнего военкома, уволенного 27 сентября также из-за ошибок при проведении частичной мобилизации.

О проведении частичной мобилизации в России объявил Владимир Путин 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу говорил, что в армию призовут 300 тысяч резервистов.

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