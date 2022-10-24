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Красовский извинился за призыв убивать украинских детей словами "ну бывает, понесло"

08:37
  • понедельник
  • 24 октября 2022

Журналисту "по-настоящему неловко"

Антон Красовский извинился за призыв топить и сжигать украинских детей. В своем Telegram-канале он заявил, что "как-то не увидел границы про детей" и "ему по-настоящему неловко".

"Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться", - написал журналист.

Красовский извинился перед главным редактором RT Маргаритой Симоньян, теми, кто "обалдел от этого", а также попросил прощения у всех, "для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым".

"Надеюсь, вы меня простите", - заключил Красовский.

Высказывание Антона Красовского прозвучало в его авторской программе в ходе беседы с Сергеем Лукьяненко. Писатель рассказал, что в детстве на Украине дети говорили ему, что "страна оккупирована москалями". В ответ на это журналист призвал топить таких детей в реке и сжигать в домах.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что приостанавливает сотрудничество с Антоном Красовским. По ее словам, ни она, ни коллектив телеканала не разделяют мнения журналиста.

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Антон Красовский
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