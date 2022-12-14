Песков прокомментировал возможность новогоднего перемирия

Таких предложений ни от кого не поступало

В Кремле не получали никаких предложений о рождественском или новогоднем перемирии на Украине.

Об этом в среду, 14 декабря, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, никаких предложений ни от кого не поступало, и такой темы нет на повестке дня", - отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о том, готова ли Москва откликнуться, если такое предложение поступит от Киева.

Ранее Песков заявил, что Россия не будет выводить войска с Украины до конца года.

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