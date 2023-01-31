На Крымском мосту в рекордные сроки установили последний пролет

Справиться с работой всего за несколько часов позволила уникальная технология

Надвижка последнего пролета завершена. Металлоконструкцию весом более 300 тонн за ночь передвинули по накатным балкам с правой на левую автодорожную часть моста. Сейчас ее опускают в проектное положение на опорные тумбы. На это уйдет еще несколько дней.

С последним пролетом справились менее чем за 7 часов. Хотя на первые уходило по 10-12. Устанавливать конструкции в такие короткие сроки позволила технология поперечной надвижки. Самая трудоемкая часть работ завершена. Осталось установить деформационные швы и сделать дренаж для отвода воды. Затем автодорожники уложат два слоя асфальта, восстановят инженерные системы, освещение и барьерное ограждение.

Менее чем за полгода была проделана колоссальная работа. Уже на следующий день после взрыва удалось запустить движение по левой ветке моста. Демонтаж поврежденных элементов на правой стороне завершили за три недели. Из других регионов России оперативно доставили стройматериалы и металлоконструкции. На объекте в две смены работали более 500 специалистов. Движение по разрушенной части моста восстановили уже в декабре, всего через два месяца после происшествия.

Полностью завершить ремонт и возобновить движение по обеим сторонам моста планировали к марту. Но судя по темпам, строители сдадут объект раньше срока.

Больше всех восстановления полноценного движения ждут водители фур. Пока для них въезд на мост закрыт. Длинномеры пользуются паромной переправой или альтернативным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области. Автобусы, легковой транспорт и малотоннажные грузовики по-прежнему пересекают Керченский пролив после тщательного досмотра.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр"

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