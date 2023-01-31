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В Кремле уверены в правильности начала спецоперации на Украине

13:14
  • вторник
  • 31 января 2023

Киев и Запад готовились к силовому решению вопроса

Решение начать специальную военную операцию на Украине было правильным.

Об этом во вторник, 31 января, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. До февраля 2022 года Россия не предлагала Донбассу свою военную помощь, однако видела, что Киев готовится к решению вопроса силовым путем.

"Мы знаем, что и Порошенко, и Меркель, и Олланд подтвердили, что для них, а это значит и для Украины, и для Франции, и для Германии минские соглашения были ничем иным, как ширмой, которой они камуфлировали свои намерения и подготовили Украину с тем, чтобы силой решить проблему Донбасса", - сказал Песков (цитата по РИА Новости). 

Такой подход свел на нет все усилия Минска-2, Москва была обязана спасти и защитить жителей Донбасса от агрессии Киева.

"Это лишний раз подчеркивает, что Путин сделал все абсолютно правильно, приняв решение о начале СВО для того, чтобы спасти людей, которые живут в Донбассе" - заметил представитель Кремля.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев усиливал армию под ширмой Минских соглашений.

"Этот документ дал Украине восемь лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции", - сообщил он в интервью BBC для фильма "Путин против Запада".

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