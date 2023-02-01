В Австралии нашли пропавшую капсулу с опасным веществом

Она валялась на обочине дороги

Граждане Австралии могут спать спокойно - пропавшую капсулу с радиоактивным цезием обнаружили и поместили под охрану, передает "ТВ Центр".

Опасное вещество пропало во время транспортировки в город Перт. Оно находилось в контейнере размером шесть на восемь миллиметров. На поиски были брошены все силы штата Западная Австралия, за содействием обратились к населению. При этом медики предупреждали: приближаться к самой капсуле крайне опасно из-за риска получить ожоги кожи и даже лучевую болезнь.

Как сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций, пропажу нашли сегодня утром в 70 километрах от города Ньюман. Проезжавшая по шоссе машина со спецоборудованием зафиксировала сигнал о радиации, который исходил с обочины дороги.

В настоящее время эксперты изучают капсулу на предмет возможной утечки цезия.

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