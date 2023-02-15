Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Салима Мухаметгалеева

За прошедшие сутки удалось собрать почти пять миллионов рублей

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на спасение 10-летнего Салима Мухаметгалеева. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать почти пять миллионов рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется еще свыше миллиона. Организм мальчика тяжело отреагировал на лечение острого лимфобластного лейкоза. Тело ребёнка - в сплошных ранах, у него лопается кожа. И даже прием пищи - испытание. Салиму нужен специальный препарат, стоимостью более 6 миллионов рублей.

Помочь может каждый. Достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"