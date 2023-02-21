Собянин: Россия обязательно победит и продолжит свое развитие

Задача окружить всех участников СВО и их семьи максимумом заботы и внимания будет выполнена

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в Telegram пост по итогам оглашенного президентом России во вторник днем послания Федеральному собранию.

"Очень важны теплые слова благодарности в адрес всех без исключения участников Специальной военной операции: военнослужащих, мобилизованных, добровольцев, военных медиков, гражданских специалистов, которые сегодня сражаются за суверенитет и безопасность нашей страны", - указал глава города.

Как уточнил мэр, поставленная президентом задача окружить всех участников СВО и их семьи максимумом заботы и внимания будет выполнена. По словам Собянина, в ближайшее время он подпишет соответствующий указ.

"Боевые действия на Украине пока еще продолжаются. И, возможно, кому-то кажется, что сейчас не время строить планы на будущее. Но, как мы слышали, президент послал прямо противоположный сигнал. Владимир Владимирович сформулировал задачи на долгосрочную перспективу - по развитию транспортной инфраструктуры, промышленности, образования, здравоохранения, повышению качества жизни граждан", - подчеркнул градоначальник.

Он добавил, что Россия обязательно победит и продолжит свое развитие - несмотря на все сложности.

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